(Pocket-lint) - Bose heeft een aantal vrij unieke echte draadloze oordopjes aangekondigd - ze gaan helemaal niet in je oren.

De Bose Sport Open Earbuds zitten bovenop je oren, met een oorhaak die is bevestigd aan een behuizing die boven je gehoorgang is geplaatst.

Dit betekent dat u naar persoonlijke audio kunt luisteren, maar toch volledig bewust bent van uw omgeving, zelfs met hardlooppartners kunt praten of naar verkeer kunt luisteren.

De technologie is echter nog steeds gelokaliseerd, dus of u nu naar muziek luistert of een telefoongesprek voert, niemand anders om u heen zal de audio horen.

Elke knop meet 48 x 55 mm en weegt 14 g. Ze pakken elk de buitenste rand van uw oor vast zonder dat u een oordopje nodig hebt en gebruiken een kleine dipooltransducer om het geluid nauwkeurig te focussen.

Er is een microfoon en Bluetooth 5.1 aan boord voor connectiviteit. De levensduur van de batterij is acht uur, inclusief een afzonderlijk oplaadstation.

Ze hebben een IPX4-classificatie voor zweet- en waterbestendigheid.

De Bose Sport Open Earbuds zijn vanaf half januari (in de VS) verkrijgbaar voor $ 199,95. Pre-orders zijn nu open op Bose.com en BestBuy .

Geschreven door Rik Henderson.