Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is het seizoen voor deals, en hoewel het aanbod van Bose tot dusver beperkt is tot in de fabriek vernieuwde items, kun je de SoundLink Around-Ear Wireless Headphones 2 van Amazon UK kopen voor maar liefst £ 81,96 korting, waarmee je ze terugbrengt naar slechts £ 117,99 .

Dat is verlaagd van een normale adviesprijs van £ 200, wat zorgt voor een korting van 41%, wat ongeveer net zo goed is als je vaak ziet bij betrouwbare merken zoals Bose, zelfs op het hoogtepunt van Black Friday zelf.

De SoundLinks zijn ook echt een solide koptelefoon, vooral voor deze prijs. Ze hebben Boses kenmerkende verfijnde en echt gebalanceerde geluid voor rijke muziekweergave, en ook een echt volwassen en eenvoudig ontwerp.

De indrukwekkende batterijduur betekent dat u na één keer opladen 15 uur luisterplezier zou moeten hebben, terwijl een snelle boost van 15 minuten u nog eens twee uur oplevert, dus het is onwaarschijnlijk dat u zonder stroom verkouden wordt. Ze zijn zelfs goed voor oproepen, met dubbele microfoons, wat betekent dat uw stem luid en duidelijk klinkt, zelfs in winderige omstandigheden.

Ze zijn ook prettig en comfortabel om te dragen, zoals typerend is voor een Bose-paar over-ear-oren, hoewel je moet weten dat ze niet in de noise-cancelling van de duurdere blikjes van Bose passen, niet verwonderlijk.

Er is sowieso geen bevestigde tijdsverloop voor deze deal, dus je zou er goed aan doen om het scherp op te halen als je geïnteresseerd bent, want het kan elk moment verdwijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.