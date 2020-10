Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Prime Day is hier. En de vijfde jaarlijkse verkoop van Amazon US stelt niet teleur. Momenteel verlaagt de online retailer de prijzen voor allerlei soorten elektronica en technologie, waaronder enkele van de topproducten van Bose, die nu meer dan 30 procent korting krijgen.

Bose staat bekend om het maken van enkele van de best klinkende luidsprekers en koptelefoons, en dankzij Prime Day kun je nu wat geld besparen op een nieuwe Bose koptelefoon en draagbare luidsprekers. De Bose Quiet Comfort 35 II draadloze koptelefoon is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: Midnight , Black en Silver . De koptelefoon kreeg een prijsverlaging van 33 procent en is nu gedaald tot $ 200.

In onze praktische beoordeling van de Bose Quiet Comfort 35 II prezen we de hoofdtelefoon van de tweede generatie voor het voortzetten van de geweldige geluidskwaliteit en comfortabele pasvorm van het origineel, terwijl we verbeteringen toevoegden zoals Google Assistant-ondersteuning.

Naast de Bose Quiet Comfort 35 II-hoofdtelefoon zijn er twee draagbare luidsprekers van Bose te koop voor Prime Day 2020.

De prijs van de Bose Soundlink Revolve daalde met 40 procent tot $ 119,99. De Soundlink Color II kreeg een prijsverlaging van 38 procent, tot $ 79. Beide zijn geweldige draagbare luidsprekers om buiten te luisteren.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben hier ook een gids met tips, trucs en hacks voor Amazon-shopping .

Geschreven door Maggie Tillman.