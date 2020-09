Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een jaar geleden stopte Bose met de originele Sleepbuds vanwege batterijproblemen. Nu introduceert het de Sleepbuds II .

De eerste generatie Sleepbuds speelden niet je eigen muziek. Ze zijn eerder ontworpen om s nachts te dragen en te spelen via een bibliotheek met speciale nummers die helpen bij het blokkeren van geluid en het minimaliseren van slaapstoringen tijdens de nacht. Het nieuwe model biedt 35 extra tracks die ongewenste ruis kunnen "bedekken en vervangen". Bose zei dat de nieuwe Bose Sleep-app zelfs 14 tracks heeft om geluid te maskeren, of dat nu voetstappen of snurken zijn, plus 15 "Naturescapes" om te kalmeren en stress te verminderen.

"Bose Sleepbuds II maakt gebruik van verbeteringen in onze gepatenteerde technologie voor geluidsmaskering, omdat het bedekken van geluid - niet het onderdrukken ervan - beter is om te slapen", zei Bose, eraan toevoegend dat het een onderzoek heeft uitgevoerd om zijn beweringen te bewijzen dat de Sleepbuds een betere slaapervaring bieden voor de meeste mensen die ze gebruiken.

De Sleepbuds van de tweede generatie, die op 6 oktober uitkomen voor $ 249,95, hebben een vernieuwd lichtgewicht ontwerp en passende oordopjes. Elk oordopje is een kwart inch diep en heeft een antifrictiecoating om geluid te voorkomen wanneer het tegen de stof wordt gewreven. Ook hebben ze een nieuwe antenne voor een stabielere verbinding met je telefoon.

Bose zei dat het een nieuwe NiMH-batterij gebruikt voor 10 uur afspelen, en de aluminium oplaadcassette voegt 30 uur extra toe. Je kunt maximaal 10 nummers van de Sleep-app op het oordopje zelf opslaan. Als een van deze updates u interesseert, kunt u de Bose Sleepbuds II nu in de VS reserveren.

Geschreven door Maggie Tillman.