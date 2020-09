Bose lanceert zijn gamingheadset - QuietComfort 35 II Gaming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bose begint met gaming-headsets - net zoals de backend van zijn app in juni een hint gaf . Het heeft de Bose QuietComfort 35 II Gaming Headset gelanceerd, wat nogal een mondvol is.

Zoals de naam al doet vermoeden, is dit in feite een soort iteratieve update van de bestaande, zeer populaire QC 35 II-hoofdtelefoon, die tot de meest comfortabele en effectieve ruisonderdrukkende blikken behoren die er zijn.

De belangrijkste verandering is de toevoeging van een afneembare microfoon voor partychat en een volumeregelaar voor op je bureaublad, gemakkelijker toegankelijk terwijl je speelt. Hij maakt verbinding via een 3,5 mm-poort of sluit hem aan op die volumeknop die een eigen USB-poort heeft.

Dit is zo te zien een pc-centrische headset, en het is ook aan de premium kant van de markt, voor $ 329 (met een Britse prijs die nog niet is bevestigd). Dat gezegd hebbende, het werkt met alle consoles dankzij die 3,5 mm-aansluiting.

De grote USP hier is de uitstekende ruisonderdrukking die de QC 35 II sowieso had, en het feit dat het loskoppelen van de microfoon de headset in feite verandert in een standaard paar zeer goede Bluetooth-hoofdtelefoons, met die ruisonderdrukking aan boord en compatibiliteit met zowel Google Assistant en Alexa.

Hoewel andere headsets ook als normale koptelefoons kunnen werken, zijn ze zelden zo aantrekkelijk en effectief voor het normale leven als deze. De QC 35 II Gaming Headset heeft blijkbaar een batterijduur van 40 uur bij het werken via de bedrade microfoonverbinding, en een batterijduur van 20 uur bij volledig draadloos werken. Als de batterij echter 3,5 mm leegraakt terwijl u aan het gamen bent, blijft hij werken - alleen zonder ANC.

De headset kan nu rechtstreeks bij Bose worden gereserveerd, hoewel het onduidelijk is wanneer ze worden verzonden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.