(Pocket-lint) - Bose introduceert drie nieuwe paar frames. Ze zijn een vervolg op twee sets die het in 2018 uitbracht. Twee daarvan, Tenor en Soprano genaamd, zijn modegericht, terwijl de derde, Tempo, gericht is op sportieve buitenmensen. U kunt ze zelfs met uw recept krijgen als u dat wilt.

Dus, wat zijn dit? Het is een zonnebril met koptelefoon. Bose heeft een nichevoorstel bereikt met de alles-in-één frames. Het originele paar kon geen audio van koptelefoonkwaliteit leveren vanwege een gebrek aan bas, maar in onze recensie vonden we dat de audio duidelijk genoeg was voor podcasts, audioboeken, telefoontjes en af en toe deuntje. De nieuwe modellen hebben "flinterdunne Bose-systemen", die discreet in elke arm zijn ingebed "zonder extra onderdelen, zichtbare schroeven, naden of perforaties", zei Bose in zijn persbericht.

De nieuwe Tenor- en Soprano-modellen hebben naar verluidt "de kleinste, dunste, meest onzichtbare Bose-luidsprekers ooit", met kleinere drivers van 16 mm. Ze zijn kras- en breukvast, gaan ongeveer 5,5 uur mee tegen een oplaadbeurt en gebruiken gepatenteerde pogo- pin-oplaadconnectoren. De Tempo gebruikt een standaard USB-C-poort om de batterij op te laden, die acht uur continu kan afspelen. Hij heeft ook een IPX4-classificatie voor water- en zweetbestendigheid (de andere twee hebben IPX2) en 22 millimeter chauffeurs in elke arm.

Bose biedt verschillende lenzen voor de Tempo (ze zijn polycarbonaat met verschillende zichtbare lichttransmissies). Maar alle drie de paar monturen hebben gepolariseerde lenzen, die 99 procent van de uv-straling blokkeren. Ze hebben ook verbeterde microfoonsystemen voor spraakoproepen. Al deze extra hardware is gelijk aan minder dan 50 gram extra gewicht, zei Bose.

Elk model kost $ 249 en is nu verkrijgbaar .

Geschreven door Maggie Tillman.