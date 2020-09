Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bose is met de introductie van de noise-cancelling QuietComfort Earbuds en de Sports Earbuds, waarmee de Noise Cancelling Earbuds 700 en 500 serie worden afgeschaft.

met de introductie van de noise-cancelling QuietComfort Earbuds en de Sports Earbuds, waarmee de Noise Cancelling Earbuds 700 en 500 serie worden afgeschaft.

Met de QuietComfort Earbuds, geprijsd op $ 279, concurreert Bose met de AirPods Pro en Sonys 1000XM3 oordopjes. Het is veelbelovend om ‘alle stilte’ te bieden die je van Boses rond-oortelefoons zou verwachten, maar dan in een paar echt draadloze oordopjes. Je kunt kiezen uit 11 niveaus van ruisonderdrukking. Voor een batterijduur kun je tot zes uur verwachten van continu luisteren en haal nog eens 12 uit de draagtas die draadloos opladen ondersteunt.

De QuietComfort-oordopjes zijn verkrijgbaar in zwart of "speksteen". Elk oordopje is meer dan 2,5 cm lang en weegt 0,3 gram, en de uiteinden zijn ovaal.

De Sports Earbuds lijken daarentegen de SoundSport Free uit 2017 te volgen en zijn ontworpen voor de meest intense trainingen. Ze concurreren direct met de Samsung Galaxy Buds Plus, maar zonder de ruisonderdrukking. Ze zijn verkrijgbaar in zwart, wit / groen) en blauw. Ze lijken allemaal te gaan over fitheid, comfort en hun vermogen om tijdens het sporten in het oor te blijven. Ze hebben een "bijna magische weerstand om te verschuiven of eruit te vallen", zei Bose in zijn aankondiging.

De sportoordopjes van $ 179 hebben ook een IPX4-classificatie voor water- en zweetbestendigheid, net als de QuietComfort-oordopjes. Bose zei echter dat hun continue batterijduur minder dan vijf uur is. De case voegt nog eens 10 toe en ondersteunt geen draadloos opladen.

Beide oordopjes worden op 29 september gelanceerd en pre-orders zijn nu beschikbaar. Ze ondersteunen Bluetooth 5.1, maar er is geen multipoint, dus je kunt niet met twee apparaten tegelijk koppelen.

Geschreven door Maggie Tillman.