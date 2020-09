Bose introduceert QC Earbuds en Sport Earbuds: twee nieuwe echt draadloze hoofdtelefoons

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals verwacht - na een paar recente lekken - heeft Bose zijn nieuwste echte draadloze oortelefoons onthuld en is alles van de grond af opnieuw ontworpen.

Eén model - de QuietComfort Earbuds - is gericht op kwaliteitsaudio en noise-cancelling, terwijl de Sport Earbuds ontworpen zijn om je meest rigoureuze trainingen te weerstaan.

Al jaren wordt de merknaam QuietComfort gebruikt voor oortelefoons met uitstekende ruisonderdrukking, en die traditie wordt voortgezet met de QC-oordopjes.

Bose zegt dat deze nieuwe oortelefoons de meest effectieve noise-cancelling bieden die ooit in een paar oortjes is gestopt, en het begint met het ontwerp van de oordopjes. De nieuwe StayHear Max-oordopjes hebben een ontwerp van zacht materiaal, om ze comfortabel te maken, maar gevormd om een goede afsluiting te vormen met de buitenkant van uw gehoorgang.

Vervolgens gebruiken de oordopjes een aangepaste reeks microfoons om ruis te detecteren, te meten en vervolgens - met behulp van een speciale chip aangedreven door een uniek algoritme - binnen een fractie van een milliseconde een tegengesteld signaal te creëren.

Bose beweert dat het eindresultaat echt effectief en exclusief is voor Bose. Dus of je nu in een coffeeshop staat met uitbarstingen van luide koffiemolens of in de buurt van een drukke weg, het externe geluid wordt direct verminderd.

Die microfoons kun je natuurlijk gebruiken om te horen wat er om je heen gebeurt. QC-oordopjes hebben de mogelijkheid om het ruisonderdrukkingsniveau aan te passen, met 11 verschillende niveaus, zodat u niet alleen alles duidelijk kunt horen, maar ook uw muziek, of het volledig kunt annuleren.

Als Bose is er ook een focus op de getrouwe weergave van muziek en hoogwaardige bassen bij lage en hoge volumes.

QuietComfort-oordopjes kunnen tot 6 uur muziek afspelen buiten de case, met nog eens 12 uur dankzij de reservebatterij van de case. Dat zijn er in totaal 18, wat niet bepaald verbluffend is, maar genoeg zou moeten zijn om een week woon-werkverkeer door te komen.

QC-toppen zullen verkrijgbaar zijn in Triple Black en Soapstone (zwart en wit) die beide een matte afwerking en metallic / glanzende accenten hebben.

Wat betreft de Sport-oordopjes, die hebben een vergelijkbaar ontwerp, maar een ander kleurenschema, inclusief een levendig Glacier Blue. Ze hebben ook iets minder batterijprestaties met 5 uur uit de behuizing en 15 uur in totaal.

In tegenstelling tot de QC-oordopjes heeft het Sport-model het ANC niet ingebouwd - iets wat terug te zien is in de lagere prijs - maar het beschikt nog steeds over kwaliteitsgeluid, aldus de fabrikant.

Het ontwerp van de oordopjes en in-ear grepen zorgt ervoor dat - hoewel de pasvorm zelfs bij intensieve sporten goed blijft zitten - het niet oncomfortabel zal zijn. Bose gaat zelfs zo ver dat hij zegt dat ze "een bijna magische weerstand hebben om te verschuiven of eruit te vallen".

Bose zegt dat beide nieuwe oortelefoonmodellen nu beschikbaar zijn voor pre-order met algemene beschikbaarheid gepland voor 5 oktober. Met Quiet Comfort Earbuds betaal je £ 249,95 in het VK, terwijl de Sports Earbuds £ 179,95 kosten.

Geschreven door Cam Bunton.