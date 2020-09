Uitgelekte Bose QuietComfort Earbuds promotievideo details geavanceerde ruisonderdrukking, ergonomisch ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bose heeft zijn echte draadloze bereik niet bijgewerkt sinds de eerste SoundSport Free , die - op dat moment - enkele van de beste TWS-oortelefoons op de markt waren, vooral voor hardlopers.

Nu gebruikt het zijn expertise op het gebied van ruisonderdrukking om ons een paar te bieden dat is uitgerust met geavanceerde ANC. Of althans, dat lijkt nu alles behalve bevestigd dankzij een uitgelekte promotievideo.

De video verscheen voor het eerst dankzij de Australische retailer Harvey Norman, en gerapporteerd door CNET . Terwijl de originele video is verwijderd, is deze sindsdien opnieuw geüpload en kun je hem hieronder bekijken:

In de video laat Bose het ontwerp zien van de QuietComfort Earbuds, die enkele overeenkomsten vertonen met de SoundSport Free. De oordopjes hebben een vergelijkbare, taps toelopende, kegelvormige punt en oorvin die zijn ontworpen om comfortabel maar veilig te zijn.

Het prijst ook "De meest effectieve ruisonderdrukking ter wereld", wat erop duidt dat het technologie gaat gebruiken die vergelijkbaar is met wat we hebben meegemaakt op de uitstekende Noise Cancelling Headphones 700 .

Met dit paar kun je "de fijnste details waarderen" in je favoriete deuntjes en ook heldere details met diepe bassen leveren in een oortelefoon die spatbestendig is. Dat betekent dat je ze in de regen of tijdens je meest zweterige trainingen kunt dragen, en dat ze zouden moeten overleven.

Een interessant punt om op te merken is de aangepaste microfoonopstelling die zich verbergt achter een reeks machinaal bewerkte gaten aan de onderkant van de behuizing van de oordopjes. Dit is ontworpen om spraakhelderheid van vergelijkbare kwaliteit mogelijk te maken als de Headphones 700.

Bovendien kun je tot zes uur muziek afspelen uit de oplaadcassette, wat - hoewel niet helemaal tot de hoogste niveaus - genoeg zou moeten zijn voor de meeste luisteraars. Het is zeker een verbetering ten opzichte van de vijf uur die hun sportieve neven bieden.

Bose moet de nieuwe QuietComfort Earbuds nog aankondigen, maar met de promotievideo die op de site van een Australische retailer verschijnt, lijkt het erop dat de release eerder dan later zal zijn. Bekijk deze ruimte.

Geschreven door Cam Bunton.