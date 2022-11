Jabra's draadloze oordopjes krijgen mooie Black Friday-aanbiedingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Jabra doet mee aan Black Friday en heeft een aantal aanbiedingen gedaan voor een aantal van zijn populairste draadloze oordopjes.

Met name op de Elite 85T en Elite 7 Pro kan worden bespaard, die beide een zeer goede keuze zijn als je op zoek bent naar nieuwe draadloze in-ears.

De aanbiedingen gelden zowel in de VS als in het VK, dus je zou aan beide kanten van de plas een besparing moeten kunnen vinden. Als eerste de Elite 85T.

Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, hier is je optie voor de Elite 85T.

De Elite 85T zijn zowat het vlaggenschip van Jabra op dit moment, en ze zijn bijzonder goed voor het aannemen van gesprekken.

Dit maakt ze ideaal voor hybride werknemers of iedereen die tijdens het werk wil kunnen wisselen tussen muziek en gesprekken, en daarbij wil kunnen vertrouwen op een goede microfoonopname.

Wie iets minder wil uitgeven maar toch rotsvaste prestaties wil, kan terecht bij de iets voordeligere Elite 7 Pros, die ook afgeprijsd zijn.

Of, voor onze lezers in het Verenigd Koninkrijk, kunt u de onderstaande link raadplegen.

De minder dure oordopjes van Jabra zijn ook echt betrouwbaar, en hebben een ontwerp dat we eigenlijk marginaal prefereren, ondanks dat ze betaalbaarder zijn.

Uit onze tests is gebleken dat ze heel comfortabel zitten en zeer solide geluidsprestaties leveren, waardoor ze voor verschillende doeleinden geschikt zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.