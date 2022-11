Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De OnePlus Buds Pro zijn een serieus goede set TWS-oordopjes, vooral als je een OnePlus-telefoon hebt.

Het probleem is dat ze met hun lanceringsprijs van $ 150 verloren gingen in een zee van gelijkwaardige opties van concurrerende merken, wat betekent dat ze alleen echt aantrekkelijk waren voor OnePlus-superfans.

Nu, met een enorme korting van 47 procent in de Black Friday verkoop, OnePlus 'vlaggenschip oordopjes bieden ongelooflijke waarde voor je geld.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Indrukwekkende adaptieve ruisonderdrukking en gepersonaliseerde audio-equalizer zorgen ervoor dat uw muziek op zijn best klinkt, ongeacht het scenario.

Beste USB-C hoofdtelefoon voor Android-telefoons 2022 Door Dan Grabham · 17 mei 2022 We hebben de beste USB-C-hoofdtelefoons voor Android-telefoons voor je op een rijtje gezet.

Een batterijlevensduur tot 38 uur betekent dat u zich geen zorgen hoeft te maken over het vaak opladen, en als u dat wel doet, kunt u met snel opladen 10 uur muziek afspelen vanaf 10 minuten opladen - indrukwekkend spul.

Als je niet het beste van het beste nodig hebt, zijn de OnePlus Buds Z2 ook een indrukwekkende optie, en ze zijn ook verkrijgbaar met 50 procent korting.

We hebben de OnePlus Buds Pro en de Z2 hoofd-aan-hoofd getest, en hoewel we vonden dat de Buds Pro duidelijk de superieure optie zijn, biedt de Z2 veel van dezelfde ervaring tegen een lagere prijs.

Je krijgt nog steeds een uitstekende levensduur van de batterij en een geweldige geluidskwaliteit, samen met actieve ruisonderdrukking. Voor zo'n prijs kan het niet misgaan.

Meer Black Friday 2022 aanbiedingen in de VS

We hebben hieronder een aantal andere goede deals op een rijtje gezet:

Geschreven door Luke Baker.