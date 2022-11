Koop de gloednieuwe Bose QuietComfort Earbuds II voor de laagste prijs tot nu toe.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Hoewel ze pas een paar maanden op de markt zijn, zijn de nieuwste Bose QuietComfort Earbuds II net op tijd voor Black Friday afgeprijsd. Je vindt een goede prijs voor deze toonaangevende noise-cancelling oordopjes in zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk.

In de VS kun je een paar bemachtigen voor $ 249 ($ 50 minder dan $ 299), terwijl de oordopjes in het VK zijn gedaald van £ 279,95 naar £ 249,95. Hoe dan ook, het maakt de nieuwste, duurste in-ears van Bose budgetvriendelijker dan voorheen. Dus als ze op je lijstje stonden, zul je ze waarschijnlijk voorlopig niet voor een betere prijs zien.

Bose QuietComfort Earbuds II - bespaar € 30 Het zijn dan wel nieuwe modellen, maar dat sluit ze niet uit van de Black Friday kortingen. Je kunt de uitstekende QC Buds II kopen voor 249,95 euro. Aanbieding bekijken

Bose QuietComfort Earbuds II - bespaar $50 Net als in het Verenigd Koninkrijk krijgen Amazon shoppers in de VS een mooie korting op de tweede generatie QuietComfort Earbuds. Nu verlaagd naar $ 249,00 Aanbieding bekijken

Bose heeft zijn QuietComfort Earbuds voor de tweede generatie volledig opnieuw ontworpen, waardoor ze veel minder volumineus zijn, alles is afgeslankt - van de vorm van de oordopjes tot het oplaaddoosje - en ze zijn uitgerust met echt goede ruisonderdrukking.

Elk paar wordt geleverd met de Bose Fit Kit, die bestaat uit drie paar oordopjes van verschillende grootte en drie paar zachte siliconen bandjes die aan de binnenkant van je oor passen. Ze zijn zo ontworpen dat ze comfortabel zitten, maar ook goed vastzitten.

De batterij in de oordopjes is goed voor 6 uur muziekweergave en het oplaaddoosje zorgt voor nog eens 18 uur, zodat de batterij in totaal 24 uur meegaat voordat u de stekker in het stopcontact moet steken.

Het geluid van de nieuwste QC Buds is ook indrukwekkend, dankzij de tuning van Bose en de nieuwste noise cancelling en Active EQ technologie. Beide passen zich aan jou en je omgeving aan om ervoor te zorgen dat je het beste geluid hebt, ongeacht de omgeving. Dit is echt een stellaire oortelefoon.

Geschreven door Cam Bunton.