(Pocket-lint) - Het nieuwste vlaggenschip van Sennheiser, de Momentum True Wireless 3, heeft een welkome prijsverlaging gekregen voor Black Friday in de VS en het VK.

Je kunt deze uitstekende oordopjes (met zeer solide actieve noise-cancelling) kopen voor een echt goede prijs.

De besparing is voor één keer iets groter in het VK dan in de VS, maar beide kanten van de vijver besparen wat geld. Bekijk hieronder eerst de Britse deal.

De VS worden echter niet overgeslagen, en de wisselkoers maakt nog duidelijker dat de korting die u hieronder ziet nog steeds een gezonde korting is op een aantal uitstekende oordopjes.

Sennheiser is niet voor niets zo'n betrouwbare naam in de audiowereld - het produceert al tijden apparaten met een ongelooflijk gebalanceerd geluid.

De Momentum True Wireless 3 zet die lijn mooi voort, zoals je zult zien in onze volledige review, die je hier kunt bekijken.

Ze zitten erg comfortabel in het oor, hebben zeer solide ANC en brengen een balans in hun geluidsprestaties die ze ideaal maken voor eigenlijk elk muziekgenre.

We houden ook van het ontwerp, in het bijzonder van de goede afwerking van de behuizing, waardoor het een plezier is om ze in de zak te steken. Dit zijn geweldige oordopjes, dus mis deze indrukwekkende Black Friday deal niet.

Geschreven door Max Freeman-Mills.