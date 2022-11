Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Corsair HS80 RGB wireless is een van onze favoriete gaming headsets en is nu een compleet koopje voor Black Friday. De Corsair premium gaming headset heeft veel te bieden.

Het heeft ultra-lage latency draadloze audio-opties of 24-bit/96KHz high-res kwaliteit wanneer aangesloten op de PC. Hij heeft ook een geweldige microfoon van uitzendkwaliteit en een uiterst comfortabel ontwerp. Het is een van onze favoriete headsets om mee te spelen en een echte aanrader.

Voor Black Friday is de gebruikelijke prijs een stuk verlaagd, met een korting van $50 waardoor de prijs daalt naar slechts $99,99.

Dit is eerlijk gezegd een geweldig koopje en niet te missen. Het is ook de laagste prijs die de headset tot nu toe is geweest, dus je zult waarschijnlijk geen betere deal vinden. We zien een aantal geweldige deals op Corsair-producten tijdens de Black Friday-week, dus we raden je aan een kijkje te nemen bij de producten die momenteel worden aangeboden.

Elders, bijvoorbeeld, is de Corsair K70 Pro Mini wireless ook zwaar afgeprijsd en Corsair's uitstekende iCue 4000X mid-tower ATX case is momenteel ook een koopje. Er zijn veel goede deals deze week, dus als je op jacht bent naar een koopje voor gaming randapparatuur, kom dan zeker terug naar Pocket-lint om meer te zien.

Geschreven door Adrian Willings.