(Pocket-lint) - De nieuwste AirPods Pro van Apple liggen nog niet zo lang in de winkels, maar we hebben al een smakelijke korting gespot op de nieuwste leden van Apple's oortelefoonfamilie.

Het tweede generatie paar AirPods Pro kan in de VS worden gekocht voor iets minder dan $200 ($199,99 om precies te zijn), waardoor ze met een gezonde $49 afnemen. Dat is een flinke korting voor een van Apple's nieuwste producten. Als je hebt gewacht tot ze zijn afgeprijsd, raden we je aan ze te kopen voordat de prijs weer omhoog gaat.

Apple AirPods Pro (2e generatie) - bespaar € 49 De nieuwste AirPods Pro van Apple - compleet met vernieuwd geluid en de nieuwe oplaadcase met AirTag Find My-functies, MagSafe en ondersteuning voor de Apple Watch-oplader - zijn verlaagd naar hun laagste prijs. Nu € 199,99. Aanbieding bekijken

De AirPods Pro van de tweede generatie is een van onze favoriete draadloze in-ear buds, vooral als hij in een Apple-productecosysteem wordt geplaatst. Je krijgt alle gebruikelijke Apple gemakken, zoals 'Hey Siri' ondersteuning, eenvoudige one-touch koppeling en direct schakelen tussen verschillende Apple producten zonder ze opnieuw te hoeven koppelen.

Apple heeft met de AirPods Pro 2 wel een paar belangrijke punten verbeterd. De geluidskwaliteit is verbeterd om een betere kwaliteit bas en hogere midden- en hoge tonen te bieden, en de tips zijn opnieuw ontworpen om ze comfortabeler te maken en omvatten ook een nog kleinere XS-tipmaat voor degenen die moeite hadden om de vorige modellen in te passen.

Dat is nog niet alles. De nieuwe oplaadcase is uitgerust met AirTag-functies, zodat je met precisietracking precies kunt vinden waar je de case hebt laten liggen. Bovendien is er een luidspreker in de bodem ingebouwd, zodat hij luider klinkt en beter te horen is als je het geluid afspeelt om te proberen ze hoorbaar te vinden.

Alsof dat nog niet genoeg was, zijn de magnetische elementen van de case verbeterd, zodat de AirPods Pro 2 case beter aan de MagSafe-lader kan blijven hangen, en nu ook de Apple Watch-lader ondersteunt, zodat je ze met beide kunt opladen. Ze zijn behoorlijk episch, en super handig als je al in het Apple ecosysteem zit.

Geschreven door Cam Bunton.