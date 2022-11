Google Pixel Buds Pro zijn nu verkrijgbaar met een smakelijke korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een Google Pixel-gebruiker bent, geven weinig paar oortelefoons je het naadloze gevoel dat ze bij de telefoon horen zoals de nieuwste Pixel Buds Pro, en ze zitten ook vol met geweldige technologie.

Ze zijn pas eerder dit jaar gelanceerd, maar nu kun je ze met een geweldige korting krijgen in de Black Friday-verkoop van Amazon in het Verenigd Koninkrijk. De Pixel Buds Pro - voorheen £179 in nieuwe staat - zijn nu verkrijgbaar voor £149.

Google Pixel Buds Pro - bespaar € 30 Google Pixel Buds Pro is het nieuwste TWS-aanbod van het bedrijf en biedt effectieve noise cancelling en goed geluid in een aantrekkelijke verpakking. Nu verkrijgbaar voor € 149. Aanbieding bekijken

In onze review van de Google Pixel Buds Pro merkten we op dat deze een duidelijke verbetering waren ten opzichte van eerdere aanbiedingen van Google. Ze bieden een comfortabele pasvorm, een goede geluidskwaliteit en veel geweldige functies, zoals effectieve ruisonderdrukking en ingebouwde Google Assistant-slimheid.

Het zijn niet de kleinste buds die er zijn, maar ze passen nog steeds gemakkelijk in onze tests zonder een gevoel van rek, en ze doen veel goed. Google Fast Pair betekent eenvoudige verbinding en bediening vanaf elke Android-telefoon, met gedetailleerde bediening en aanpassingsopties voor aanraakbewegingen die rechtstreeks in het instellingenmenu van uw telefoon zijn ingebouwd.

Voeg dat bij multi-point Bluetooth - wat betekent dat je met meer dan één apparaat tegelijk verbinding maakt - en ANC werkt in de meeste gevallen heel goed. Bovendien is het eenvoudig om de transparantiemodus in te schakelen met een tik op de knoppen als u wilt horen wat er om u heen gebeurt.

Zowel het hoesje voor het opladen als de buds zelf zijn spatwaterdicht, en de behuizing in de vorm van een kiezelsteen is een mooi, vriendelijk ontwerp dat heerlijk in de hand ligt.

Er zijn enkele geweldige andere knoppen, maar deze bieden dat meer naadloze gevoel bij gebruik naast Pixel-telefoons en andere Google-apparaten. Ze zijn een geweldige optie, vooral voor deze prijs.

Geschreven door Cam Bunton.