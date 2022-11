Bang & Olufsen Portal hoofdtelefoons voor Xbox zijn nu verkrijgbaar voor een prachtige prijs

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De afgelopen jaren hebben we een aantal premium audiobedrijven gezien die zich meer richten op de snel groeiende gamingmarkt, waaronder Bang & Olufsen. Met de Portal-serie biedt Bang & Olufsen luxe over-ear-koptelefoons voor console- en pc-gamers.

Het eerste paar - ontworpen voor de Xbox - is nu verkrijgbaar voor een veel lagere prijs dan bij de lancering. Hij is zeker niet goedkoop, maar wel veel goedkoper dan in het verleden. Met 244,99 pond is het meer dan 200 pond goedkoper dan de oorspronkelijke adviesprijs.

Bang & Olufsen Portal - bespaar £204 De Bang & Olufsen Portal hoofdtelefoon voor Xbox biedt high-end audio en design, maar dan voor console gamers. Nu verkrijgbaar in zwart of marine voor slechts 244,99 pond. Aanbieding bekijken

De hoofdtelefoons van Bang & Olufsen zijn - naast de aantrekkingskracht van het merk zelf - vooral aantrekkelijk vanwege het ontwerp en de afwerking. De Portal is een luxueuze hoofdtelefoon die er niet alleen fantastisch uitziet, maar ook gemakkelijk langdurig gedragen kan worden zonder oncomfortabel te worden. Het lichtgewicht frame wordt gecombineerd met een drukverlagend ontwerp zodat ze niet strak of zwaar aanvoelen.

Deze bril heeft het stempel 'Designed for Xbox' en dat betekent dat je een geweldig geluid krijgt en zeer weinig vertraging bij aansluiting via de 2.4Ghz-verbinding met de console.

Op audiogebied krijg je lossless audio en ondersteuning voor Dolby Atmos - waardoor je hoogwaardig meeslepend geluid krijgt - en adaptieve ANC die de prestaties kan aanpassen en verbeteren, afhankelijk van je omgeving.

Natuurlijk zijn dit geen gaming-hoofdtelefoons zonder chatfunctionaliteit, en dus is hij ook ontworpen om duidelijke audio te bieden bij multiplayer-games online, dankzij enkele ruisonderdrukkende microfoons verspreid over de hoofdtelefoon. Er is geen microfoonarm, maar dat is zowat het enige zwakke punt.

