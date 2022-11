Koop de Bose QuietComfort Earbuds voor hun beste prijs ooit deze Black Friday

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het grote winkelevenement van 2022 is aangebroken, en voor deze Black Friday-periode zijn er enkele geweldige deals te vinden. Omdat dit de eerste Black Friday is sinds de lancering van de nieuwe QuietComfort Earbuds II, kun je nu het model van de eerste generatie vinden voor een zeer goede prijs.

Met een fikse korting is de Bose QuietComfort Earbuds in het Verenigd Koninkrijk gezakt naar een veel budgetvriendelijkere prijs van slechts £139, waardoor hij bijna de helft goedkoper is dan zijn oorspronkelijke prijs van £249,95, en lager dan zijn vorige laagste dealprijs van £149.

Bose QC Buds - bespaar €109,96 De eerste generatie noise-cancelling oordopjes van Bose zijn nu verkrijgbaar voor de laagste prijs die we ooit hebben gezien. Koop ze voor slechts € 139,99. Aanbieding bekijken

Hoewel ze nu zijn vervangen door de Bose QuietComfort Earbuds II, zorgt het eerste paar nog steeds voor een uitstekende all-round luisterervaring. De grote, taps toelopende oordopjes zorgen voor een comfortabele, maar effectieve afdichting bij de ingang van het oor, terwijl een zachte siliconen vleugel de binnenkant van uw oor omhelst om ze op hun plaats te houden.

We waren erg onder de indruk van Bose's eerste paar ruisonderdrukkende draadloze oordopjes. De geluidskwaliteit is fantastisch en de noise cancelling vermindert effectief gerommel en constante harde geluiden zoals vliegtuig- of treinmotoren.

De oordopjes zijn voorzien van eenvoudige gebarenbediening, zodat je kunt tikken om af te spelen of te pauzeren, en kunt vegen om het volume aan te passen of nummers over te slaan.

De levensduur van de batterij is vrij standaard, met maximaal 6 uur afspelen op een volle lading, en nog eens 12 uur afspelen in het hoesje. De hoes is echter voorzien van het gemak van draadloos opladen en werkt op alle Qi-gecertificeerde oplaadmatten.

Voeg daarbij de IPX4-classificatie tegen zweet en regen, en je hebt een zeer solide all-round paar buds die de moeite waard is om de sprong te wagen als je budget niet de gebruikelijke prijzen van meer dan £ 200 die worden gevraagd door vlaggenschip grote namen earphones.

Geschreven door Cam Bunton.