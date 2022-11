Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het nieuwste vlaggenschip van Sony, de WH-1000XM5, heeft een geweldige vroege Black Friday-deal gekregen in het Verenigd Koninkrijk.

U kunt ze kopen via Amazon met 80 pond korting, waardoor ze nu slechts 299,00 pond kosten.

Dat is minder dan de normale prijs van 380 pond, en betekent dat u in principe de beste hoofdtelefoon kunt kopen die er op dit moment is voor een veel lagere prijs dan normaal.

Uiteraard zijn er genoeg indrukwekkende hoofdtelefoons van rond deze prijs, maar de ruisonderdrukking van Sony is in principe nog steeds de allerbeste die er is, dus deze is echt ideaal voor iedereen die regelmatig pendelt of reist.

De geluidskwaliteit, zelfs naast de ruisonderdrukking, is ook absoluut geweldig, waardoor uw muziek beter tot zijn recht komt en u er met plezier naar luistert.

Sony heeft de hoofdtelefoon ook een geheel nieuw ontwerp gegeven dat een stuk moderner en gestroomlijnder is, meer opgaat in het geheel en ook uiterst comfortabel blijkt om lange tijd te dragen.

Bekijk onze volledige review van de hoofdtelefoon hier als u meer wilt weten over wat hem zo speciaal maakt, maar mis in de tussentijd deze deal van Amazon niet - vroege Black Friday-aanbiedingen zoals deze duren vaak niet erg lang en verdwijnen op een gegeven moment gewoon.

Geschreven door Max Freeman-Mills.