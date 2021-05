Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Belkin heeft een nieuwe audioadapter gelanceerd waarmee u vrijwel elk geluidssysteem of stereo aan uw AirPlay-opstelling voor meerdere kamers kunt toevoegen.

Het heet de Soundform Connect en voegt in wezen AirPlay 2 toe aan (bijna) elk audioapparaat.

Als je een high-end versterker hebt aangesloten op een paar old-school kastluidsprekers, maar je wilt het gemak van draadloos streamen vanaf je iPhone en Mac, dan zou dit de gadget voor jou kunnen zijn.

Het is een vrij eenvoudig ogend apparaat met een USB-C-poort aan de ene kant voor stroomvoorziening, met een analoge 3,5 mm-uitgang en een digitale optische audio-uitgang ernaast aan de andere kant.

U kunt hem aansluiten op een versterker / ontvanger, actieve / actieve luidspreker of soundbar / thuistheatersysteem. Omdat het geen actieve versterker is, kun je hem natuurlijk niet op een passieve luidspreker aansluiten.

Eenmaal aangesloten en ingeschakeld, kunt u er muziek rechtstreeks vanaf uw iPhone naar streamen, en het maakt automatisch deel uit van uw AirPlay-multiroom-systeem.

Dus als je HomePods in huis hebt staan, of andere met AirPlay uitgeruste luidsprekers, wordt dit weergegeven in je lijst met beschikbare opties.

Voor degenen die zich afvragen of het Lossless van Apple Music zou kunnen ondersteunen, is het antwoord ja, althans in theorie. We hebben Belkin gevraagd om te bevestigen of het wordt ondersteund of niet, en we zullen updaten als we een antwoord krijgen.

Het ondersteunt samplefrequenties van cd-kwaliteit tot 16-bits / 44,1 kHz, wat helemaal niet slecht is voor streaming, maar niet voldoende om als Hi-Res Lossless te worden beschouwd.

De Belkin Soundform Connect zal in juni verkrijgbaar zijn. In het VK kost het £ 89,99 en in de VS $ 99.

Geschreven door Cam Bunton.