(Pocket-lint) - Beats, eigendom van Apple, is een samenwerking aangegaan met Kim Kardashian om een themapaar Beats Fit Pro draadloze oordopjes uit te brengen, genaamd Beats Fit Pro True Wireless Earbuds - Kim K Special Edition. De nieuwe Beats x Kim collab is verkrijgbaar in zeer on-brand-for-Kim neutrale kleuren die ofwel kunnen "mengen in of opvallen" omdat ze vleeskleurig zijn, volgens Kardashian.

Afgezien van hun uiterlijk, zijn ze identiek aan de gewone Beats Fit Pro. In onze review van de draadloze oordopjes zeiden we dat ze compact zijn, veel handige functies hebben en stevig genoeg zitten om te gebruiken tijdens al je trainingssessies. Gepaard met een aangenaam geluid en slimme functies zoals actieve ruisonderdrukking (ANC), Spatial Audio, in-ear detectie, en Apple's H1 Chip goedheid, zijn deze oordopjes een no-brainier voor iPhone-gebruikers en mensen met meerdere Apple producten.

In veel opzichten is de Beats Fit Pro in wezen voor mensen die actieve ruisonderdrukking op AirPods Pro-niveau willen, maar dan voor workouts. En de Beats x Kim versie is natuurlijk voor fans van de ondernemer.

De Beats x Kim modellen zullen beschikbaar zijn via Apple's online winkel op 16 augustus 2022 om 10 ET. Ze kosten hetzelfde als de gewone Beats Fit Pro (rond de $200) in de VS, het VK, Canada, Frankrijk, Duitsland en Japan.

Ze zullen de volgende dag in de winkels liggen, maar de fysieke verkoop is beperkt tot 10 Apple-winkels, waaronder 5th Avenue, Regent Street en Champs-Elysees. Ze zijn ook te koop in luxe warenhuizen als Selfridges in het Verenigd Koninkrijk en SSENSE in Canada. Je kunt ze ook kopen via Amazon in Noord-Amerika of WeChat in China.

Overal waar ze worden verkocht, zijn ze verkrijgbaar in de kleuren Moon, Dune of Earth.

Geschreven door Maggie Tillman.