Gaat Beats de Fit Pro in drie nieuwe kleuren uitbrengen?

(Pocket-lint) - Een vers lek suggereert dat Beats zou kunnen werken aan drie nieuwe kleuren voor zijn Fit Pro oordopjes en - kijkend naar die drie kleuren - lijkt het erop dat ze heel goed ontworpen zouden kunnen zijn om te mengen met huidtinten.

De drie kleuren - genaamd Mica, Ochre en Umber - zijn zeer huidneutrale tinten, althans in vergelijking met de witte, zwarte, rode en steenpaarse modellen die het populaire audiomerk momenteel aanbiedt.

Met deze specifieke kleuren zou het kunnen betekenen dat de toch al onopvallende oordopjes naadlozer in elkaar overgaan en nog minder opvallen dan ze nu al doen, wat sommige mensen willen - vooral tijdens videogesprekken.

Of dat de werkelijke reden is waarom Beats deze nieuwe kleuren lijkt te gaan lanceren valt nog te bezien, het zou zomaar kunnen dat het bedrijf drie nieuwe neutrale, modieuze kleuren wil uitbrengen en dat het helemaal niets met huidskleur te maken heeft.

Dat is als - natuurlijk - het bedrijf ze inderdaad uitbrengt. De foto's en afbeeldingen zijn gevonden door @aaron613 op Twitter, met geen andere informatie dan de kleuren zelf.

We hebben helaas geen tijdschema voor de lancering, dus we zullen gewoon moeten afwachten of dit uitkomt.

Geschreven door Cam Bunton.