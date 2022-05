Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met het Amsterdamse modemerk Daily Paper. Samen zullen ze een special edition set van Beats Studio Buds lanceren als onderdeel van Daily Paper's lente/zomer 2022 collectie.

De speciale editie knoppen hebben een vet ontwerp met graffiti dat aansluit bij de kledingontwerpen van het merk voor de nieuwe collectie.

De hele lijn is sterk beïnvloed door de hiphop- en graffitiscene van New York City uit de jaren 80 en 90, en als je je oordopjes er ooit hebt willen laten uitzien als een vernielde metrowagon, dan is dit je kans.

De Studio Buds maakten indruk op ons toen we ze vorig jaar beoordeelden, met een scherpe prijs, goede compatibiliteit met Android- en Apple-apparaten en een geweldig geluid.

Deze speciale editie behoudt alles wat we zo leuk vonden aan de standaardversie, maar voegt een edgy design toe, samen met een thematische verpakking en een co-branded sticker in de doos.

Dit is niet de eerste keer dat Daily Paper en Beats hun krachten bundelen, in 2021 bracht het duo samen met de Black in Fashion Council een duurzame tie-die pouch uit voor de Beats Flex om Earth Day te vieren.

Als je de speciale editie van de Beats Studio Buds wilt hebben, zijn ze vanaf donderdag 26 mei om 12 uur CEST verkrijgbaar bij de Daily Paper flagship stores in Amsterdam, NYC en Londen.

Ze zullen ook verkrijgbaar zijn op Daily Paper's website voor $149.95 / £129.95 / €149.95

Geschreven door Luke Baker.