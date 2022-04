Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft nieuwe kleuren aangekondigd van zijn populaire Studio Buds draadloze koptelefoon. De draadloze oordopjes, die al verkrijgbaar zijn in zwart, wit en Beats rood, worden nu geïntroduceerd in de kleuren Sunset Pink, Ocean Blue en Moon Gray.

De nieuwe kleurenopties hebben hetzelfde ontwerp en dezelfde functies als de originele Beats Studio Buds, hoewel Beats tegelijk met de lancering van de nieuwe kleuren een paar functies voor Android-gebruikers heeft toegevoegd.

Net als iOS-gebruikers kunnen gebruikers van de Beats Studio Buds met een Android-apparaat een "Locate My Beats"-functie toegevoegd zien aan de Beats-app, naast Product Widgets.

Hiermee kunnen Android-gebruikers hun oordopjes lokaliseren, informatie over de levensduur van de batterij bekijken en de luistermodi rechtstreeks vanaf hun apparaat regelen. Apple-gebruikers kunnen hun Beats al terugvinden via de appFind My.

De luistermodi omvatten actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. De Beats Studio Buds bieden tot 8 uur luistertijd, wat wordt verhoogd tot 24 uur als je de zakformaat oplaadcase meerekent.

De Beats Studio Buds zijn ook uitgerust met functies als Fast Fuel, waarmee je na vijf minuten opladen een uur batterij hebt, opladen via USB-C en ze zijn IPX4 zweet- en waterbestendig. Apple-gebruikers kunnen Siri handsfree activeren door "Hey Siri" te zeggen, net als AirPods, en er is one-touch pairing voor zowel Apple- als Android-telefoons.

De Beats Studio Buds zijn vanaf 12 april verkrijgbaar in de nieuwe kleuren Sunset Pink, Ocean Blue en Moon Gray voor £129,99 in het Verenigd Koninkrijk. In de VS kosten de Beats Studio Buds $149,99.

Geschreven door Britta O'Boyle.