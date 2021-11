Beats Fit Pro officieel, compleet met in-ear vin en ANC

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft officieel een nieuw paar echte draadloze oordopjes aangekondigd die een soort kruising bieden tussen de Powerbeats die een paar jaar geleden werden gelanceerd en Studio Buds die eerder dit jaar werden gelanceerd.

Het idee voor de Fit Pro is om een klein, compact paar oordopjes te bieden (zoals Studio Buds), maar met een stevige pasvorm waardoor ze praktischer zijn tijdens het sporten . Bovendien hebben deze, in tegenstelling tot Powerbeats, actieve ruisonderdrukking.

Die veilige pasvorm wordt geleverd door wat Beats een vleugeltip noemt. Deze flexibele vin steekt uit de oordopjes en klemt zich vast aan de binnenkant van je oor om hem op zijn plaats te houden, zodat je de oordopjes mee kunt nemen naar het hardlopen of naar de sportschool, zonder dat ze eruit vallen.

De oordopjes zijn ook waterbestendig tot IPX4-classificatie, wat in wezen betekent dat ze spatwaterdicht zijn en zouden moeten overleven als je erop zweet, of als je tijdens het hardlopen in de regen terechtkomt.

Beats Fit Pro heeft ook ANC (Active Noise Cancelling) en er zijn drie luistermodi die je ermee kunt gebruiken. U kunt ANC inschakelen om externe ruis te blokkeren, of de Transparantiemodus inschakelen om duidelijker te horen wat er om u heen gebeurt. Je kunt ook beide uitschakelen en gebruik maken van de Adaptive EQ-functie.

Net als alle eerdere hoofdtelefoons met ruisonderdrukking van Beats, kan de Fit Pro de ruisonderdrukking in realtime aanpassen, constant het omgevingsgeluid om je heen scannen en het ANC aanpassen om in die omgeving te werken.

Beats, dat een Apple-bedrijf is, heeft ook toegang tot Apples technologie, en in dit geval betekent dat dat de nieuwe oordopjes de H1-chip aan de binnenkant hebben voor eenvoudig schakelen en koppelen tussen verschillende apparaten. Bovendien zijn ze uitgerust met ondersteuning voor de Spatial Audio- functie van Apple Music, inclusief de mogelijkheid om je hoofd te volgen, waardoor de muziek in een bepaalde positie blijft terwijl je je hoofd draait.

Fit Pro heeft ook een huiddetectiesensor om te zien wanneer ze in je oren zitten, en gebruikt deze vervolgens om automatisch muziek af te spelen en te pauzeren wanneer je ze inbrengt of verwijdert.

Wat de levensduur van de batterij betreft, claimt Beats tot 6 uur luistertijd buiten de hoes wanneer de ANC-/transparantiemodi zijn ingeschakeld, met nog eens 21 uur in de oplaadcassette. Als deze modi zijn uitgeschakeld en Adaptive EQ is ingeschakeld, krijg je 7 uur luistertijd en 30 uur in de case, dus in totaal 37 uur.

Beats Fit Pro is vanaf 5 november in de VS verkrijgbaar in vier kleuren: zwart, wit, saliegrijs en steenpaars, en kost $ 199,99.

