Beats Fit Pro gelekt: fitnessknoppen met ANC worden binnenkort gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na eerder dit jaar zijn eerste paar ruisonderdrukkende TWS-knoppen te hebben gelanceerd, lijkt het erop dat Beats op het punt staat er nog een te lanceren. Maar deze keer wil het bedrijf voortbouwen op zijn reputatie voor het maken van oortelefoons die geweldig zijn om in te sporten.

Als we de lekken mogen geloven, zal Beats een paar knoppen lanceren, genaamd Beats Fit Pro, en een soortgelijk ontwerp hebben als de Beats Studio Buds .

Dat betekent een compacte ovale knop met een siliconen tip en de pilvormige knop aan de buitenkant. Alleen lijkt het erop dat dit deel van de oordopjes zich zal uitstrekken om een in-ear vleugel/vin te vormen om het steviger in het oor te houden.

Het lek werd voor het eerst gepubliceerd door 9to5Mac in een rapport dat ook persweergaven van het product in hoge resolutie bevat. Deze tonen de knoppen in wit, grijs, zwart en een roze/paarse kleur.

Volgens de bron van de site zullen de oortelefoons worden geleverd met ANC (Active Noise Cancelling) en de H1-chip bevatten. Dat betekent dat je - in tegenstelling tot de Studio Buds - ze met meerdere Apple-producten kunt koppelen.

De oortelefoons zullen naar verwachting ook "Hey Siri" ondersteunen, zodat je de assistent van de iPhone kunt activeren zonder een knop ingedrukt te hoeven houden.

Van Fit Pro wordt verwacht dat het ook een behoorlijke batterijduur heeft. Er wordt beweerd dat ze 6 uur meegaan op een volledige lading met ANC of Transparantiemodus ingeschakeld, of 7 uur met uitgeschakelde apparaten.

De oplaadcassette – waarvan wordt beweerd dat hij er meer uitziet als de Powerbeats Pro-hoes – zal nog eens 27-30 uur batterij bevatten, wat zou kunnen betekenen dat de Beats Fit Pro een van de langst meegaande TWS-knoppen zal zijn die beschikbaar zijn.

Net als de Studio Buds, wordt verwacht dat de Fit Pro snelle koppeling biedt op zowel iOS als Android, en - met Google Fast Pair - je batterijniveaus en Find My Device-ondersteuning laat zien.

Het gerucht gaat dat Beats Fit Pro in de eerste week van november wordt gelanceerd en kort daarna te koop zal zijn.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 20 October 2021