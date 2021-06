Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft onlangs al gelekt en heeft nu officieel het volgende verwachte paar draadloze oortelefoons onthuld: Beats Studio Buds.

Ze delen een naam en enkele functies met de over-ear Studio 3 Wireless van een paar jaar terug. Namelijk: dit zijn de eerste Beats in-ears met ingebouwde ANC (Active Noise Cancelling), het zijn ook de kleinste Beats true wireless in-ears.

In tegenstelling tot het Powerbeats-assortiment hebben de Studio Buds geen over-ear haak om ze op hun plaats te houden. In plaats daarvan zijn deze ontworpen om in uw oor te passen, met de punt zo gehoekt dat het comfortabel en veilig is.

De ronde vorm van de behuizing is ontworpen om de binnenkant van het oor te omsluiten, terwijl een kleine, nauwkeurig uitgesneden uitlaat ervoor zorgt dat lucht in en uit je oor kan stromen om het gevoel van druk dat je anders zou krijgen te verminderen.

Extern buigt de ronde behuizing omhoog naar een plat pilvormig lipje dat ons erg doet denken aan het Pill-luidsprekerassortiment. Ze hebben ook een IPX4-classificatie tegen binnendringend water.

Het gevoel dat we krijgen van deze lancering is dat Beats Studio Buds er niet zijn om je dat sportieve paar in-ears te geven. In plaats daarvan draait het allemaal om gemak en toegankelijkheid, net als de gekoppelde Beats Flex die vorig jaar werd gelanceerd.

Dit begint met ANC dat externe ruis (inclusief wind) blokkeert en constant omgevingsgeluid in realtime bewaakt en zich hieraan aanpast. Net als andere met ANC uitgeruste Beats-producten.

Om je omgeving te horen, druk je gewoon op de b-knop aan de buitenkant van de oordopjes, terwijl dual-beam-vormende microfoons ervoor zorgen dat je stem centraal staat en dat externe geluiden tijdens telefoongesprekken worden verminderd.

Het geluid wordt geleverd door een paar 8,2 mm-drivers die een aangepaste diafragma-driver met twee elementen gebruiken, waarvan Beats beweert dat deze zorgt voor een geweldige stereoscheiding en zeer weinig harmonische vervorming. Bovendien ondersteunen de oordopjes, zoals je zou verwachten van een nieuw Beats-product, de nieuwe Spatial Audio-functie van Apple Music.

Misschien nog spannender - in ieder geval voor Android-gebruikers - is dat ze ook de Fast Pair-functie ondersteunen . Dat betekent dat koppelen en verbinden net zo eenvoudig en handig is als het gebruik van een iPhone, en u kunt zelfs Googles Zoek mijn apparaat gebruiken om ze te vinden wanneer ze verloren zijn.

Elke oordop wordt afzonderlijk op je apparaat aangesloten, zodat je ze allebei samen kunt gebruiken, of elk afzonderlijk kunt gebruiken - net als Airpods - terwijl de batterij van 8 uur ervoor zorgt dat je een tijdje naar muziek kunt luisteren zonder de hoes.

In totaal, inclusief de lading die wordt geboden door de draagtas, krijgt u 24 uur gebruik tussen reizen naar de USB-kabel om op te laden.

Beats Studio Buds zal deze zomer in de kleuren rood, wit en zwart te koop zijn voor een zeer redelijke prijs van $ 149,99 en £ 129,99 in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.