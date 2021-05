Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nog-to-be aangekondigde Beats Apples Studio Knoppen zijn verschenen in regelgevende aanmeldingen , beta code , het lekken , en nu ... op LeBron James.

De Lakers-ster deelde een paar posts op Instagram (zoals voor het eerst opgemerkt door MacRumors ) waarin hij een paar draadloze in-ears droeg die heel veel op de aankomende Beats Studio Buds lijken. Toegegeven, het is moeilijk te zeggen welk merk oordopjes hij draagt, maar als je heel dichtbij inzoomt en toevallig een fan bent van Beats-producten met arendsogen, ben je er misschien van overtuigd dat dit de volgende draadloze oordopjes van Beats zijn.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door LeBron James (@kingjames)

Laten we ook niet vergeten dat LeBron James in het verleden Beats heeft onderschreven en gepromoot. In 2008, tijdens de Olympische Spelen , gaf Beats hem een koptelefoon, die het bedrijf vervolgens vroeg om het hele Amerikaanse Olympische basketbalteam uit te rusten voordat ze naar Peking vertrokken. LeBron James is ook een goede vriend van Dr Dres en speelde in het verleden in Beats-commercials. Tel het op, en hij is een fan van Beats.

Dus als hij inderdaad niet-uitgebrachte Beats-oordopjes draagt in zijn berichten, zou het niet verrassend zijn. We vermoeden echter dat er een aankondiging op handen is, gezien hoe vaak ze hebben gelekt en nu blijkbaar in de oren van atleten worden opgemerkt.

Geschreven door Maggie Tillman.