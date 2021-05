Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats, eigendom van Apple, lijkt een nieuw paar high-end oordopjes klaar te maken, zoals blijkt uit de aanmeldingen van de Amerikaanse Federal Communications Commission.

Beats heeft niets nieuws gelanceerd sinds de Beats Flex afgelopen herfst. Maar nu heeft het de " Beats Studio Buds " bij de FCC-database ingediend onder modelnummers A2512 en A2513. De oordopjes hebben een kleiner ontwerp zonder steel, wat betekent dat ze er heel anders uitzien dan de Powerbeats Pro.

Om eerlijk te zijn, onthullen deze nieuwe FCC-aanmeldingen niets dat we nog niet wisten. Houd rekening met afbeeldingen van de oordopjes die onlangs zijn opgedoken in bètaversies van iOS en tvOS . En de bètacode suggereerde dat ze ruisonderdrukking zouden inpakken, een functie die merkbaar ontbreekt in alle bestaande Beats-oordopjes.

Aangezien FCC-aanmeldingen meestal slechts enkele dagen of weken voorafgaan aan officiële aankondigingen, vermoeden we dat Apple de Beats Studio Buds binnenkort zal aankondigen.

Van Apple wordt ook verwacht dat het zijn AirPods-oordopjes ergens dit jaar zal updaten, met een nieuw AirPods 3-model dat wordt geleverd met verkorte stelen. Een paar van de gelekte afbeeldingen tot nu toe geven aan dat hun ontwerp tussen de AirPods 2 en de AirPods Pro zal passen. Je kunt hier meer lezen over die aankomende oordopjes .

Geschreven door Maggie Tillman.