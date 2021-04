Verloren Beats-koptelefoons terugvinden en volgen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats, eigendom van Apple, heeft verschillende koptelefoons in zijn portfolio , waarvan sommige de H1- of W1-chip hebben, waardoor enkele van de handige functies van Apples eigen AirPods mogelijk zijn .

De Beats-koptelefoon met de W1- of H1-chip is - net als de Powerbeats Pro - niet alleen heel eenvoudig in te stellen met een iOS-apparaat, maar met iOS 14.5 ook veel gemakkelijker te vinden en te volgen.

Hier leest u hoe u verloren Beats-hoofdtelefoons kunt vinden en volgen.

Als je een Beats-hoofdtelefoon met de H1- of W1-chip hebt, zoals Powerbeats Pro, Studio 3 Wireless of Beats Flex, en je gebruikt iOS 14.5 of hoger op je iPhone of iPadOS 14.5 of hoger op je iPad, dan kan dat Gebruik de Zoek mijn-app van Apple om je Beats-koptelefoon te lokaliseren, net als AirPods of andere Apple-apparaten die op je Apple ID zijn aangesloten.

Volg de onderstaande stappen om je zoekgeraakte Beats-koptelefoon te vinden en te volgen:

Zorg ervoor dat je Beats-koptelefoon al is geconfigureerd met je iPhone of iPad Open de Apple Find My-app - het is een grijze achtergrond met een grote groene cirkel en een kleinere blauwe cirkel erin Tik onderaan op het tabblad Apparaten Veeg vanaf de onderkant omhoog om uw lijst met apparaten weer te geven Alle compatibele Beats-hoofdtelefoons die eerder zijn ingesteld, worden in de lijst weergegeven

Als je op je verloren Beats-koptelefoon in de lijst tikt, kun je hun laatste locatie zien, een routebeschrijving naar die locatie opvragen en geluid afspelen om te proberen ze te vinden.

Alle Beats-koptelefoons met Apples W1- of H1-chip zijn compatibel met de Find My-app. Hieronder vindt u een lijst van deze:

Beats Studio 3 Wireless

Beats Solo Pro

Beats Solo 3 Wireless

Beats Flex

Powerbeats 4

Powerbeats Pro

BeatsX

Als je een Beats-koptelefoon hebt die geen Apples W1- of H1-chip aan boord heeft, moet je het serienummer van je Beats-koptelefoon opzoeken en vervolgens contact opnemen met Apple Support om ze te proberen te lokaliseren.

Het serienummer staat mogelijk op de originele bon of op de originele doos. U kunt dan telefonisch of via chat contact opnemen met Apple Support .

Het antwoord hierop is ja en nee. Als je een Beats Powerbeats Pro-oordopje of het oplaaddoosje kwijtraakt, zal Apple je verloren item tegen betaling vervangen. Dus ja, het is mogelijk om een vervanging te krijgen, maar de vervanging is niet gratis, ook al is het goedkoper dan het kopen van een nieuw paar.

Een vervangende Powerbeats Pro-oordop kan in het VK tegen een vergoeding van £ 102,44 worden vervangen. Een Powerbeats Pro-oplaadcassette kan ook worden vervangen tegen een vergoeding van £ 102,44 in het VK.

