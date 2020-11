Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft zijn nieuwste speciale editie-kleurencombinatie onthuld, en deze keer is het een geweldig ogende glow-in-the-dark paar Powerbeats gelanceerd in samenwerking met het in Tokio gevestigde modemerk Ambush.

Qua vorm en materiaal zijn de Ambush Powerbeats hetzelfde als het reguliere model , maar het verschil zit hem in de afwerking. Er is het opvallende rode b-logo dat contrasteert met de lichtgevende afwerking en de gedurfde Ambush-branding aan de zijkant van het oordopje, waardoor het een aparte look krijgt.

Er is ook een gratis etui met dezelfde co-branding en een glow-in-the-dark-logo.

Pas als je de lichten uitschakelt, wordt het pas echt interessant, omdat de kabel en de plastic behuizing van de oordopjes oplichten in het donker. Behalve dat het er cool uitziet, kan dat je zelfs helpen beter zichtbaar te zijn als de donkere nachten en ochtenden in de winter binnensluipen.

In een video op Beats YouTube-kanaal zegt Ambush-eigenaar Yoon Ahn dat de inspiratie voor het gloeiende ontwerp afkomstig was uit haar stad in Japan, waar de straatverlichting s nachts gloeit.

Specs en prestaties zijn hetzelfde als bij de reguliere Powerbeats, dus je krijgt dezelfde Apple H1-chip erin, waardoor iPhone-gebruikers die gemakkelijke verbinding kunnen maken en kunnen schakelen tussen iCloud-apparaten.

Bovendien is er een batterijduur van 15 uur en Fast Fuel-technologie waarmee je 1 uur muziek kunt afspelen na vijf minuten opladen.

De Powerbeats Ambush Special Edition zal vanaf 18 november te koop zijn bij Selfridges, End Clothing, Apple en Ambush Design in het VK met - misschien - het enige nadeel dat deze speciale designersamenwerking betekent dat ze meer kosten. Ze brengen u £ 169,95 terug, in plaats van £ 129,00 van het niet-Ambush-model.

Geschreven door Cam Bunton.