Beats Flex is een betaalbare opvolger van de Beats X

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats heeft een nieuw paar oortelefoons met flexibele nekband onthuld, de Beats Flex, en dit zijn de meest betaalbare draadloze oordopjes van het bedrijf tot nu toe.

Flex haalt veel inspiratie uit zijn voorganger - Beats X - door de oortelefoons te bouwen op een zachte flexibele kraag die om je nek en schouders zit, terwijl de uiteinden in de oren rusten.

Ze delen veel vergelijkbare kenmerken. Beats Flex zal bijvoorbeeld automatisch afspelen en automatisch pauzeren wanneer je de oordopjes in elkaar klikt, vergelijkbaar met de OnePlus Bullets Wireless . In elkaar geklikt, pauzeert de muziek, maar maak ze los en plaats ze in je oren en de muziek wordt hervat.

Nieuwe akoestische stuurprogrammas die door Apple zijn ontwikkeld, zorgen ervoor dat het geluid is verbeterd, met een verbeterde microfoon om ervoor te zorgen dat spraakoproepen ook duidelijker zijn. En er is opladen via USB Type-C. Er is geen Lightning-poort of micro-USB-poort in zicht.

Beats zegt dat de Flex-Form-kabel erg licht is, gemakkelijk te dragen en supereenvoudig om gewoon op te rollen en in je tas, tas of broekzak te stoppen.

Ze zijn natuurlijk voorzien van Bluetooth, maar ook van de Apple W1-chip die zon drie jaar geleden voor het eerst in Beats-producten verscheen. Het is niet de geavanceerde H1-chip die zijn weg vindt naar nieuwere AirPods en Beats-koptelefoons , maar wordt gebruikt voor vergelijkbare optimalisaties.

Deze chip maakt de handige instant pairing-functie mogelijk als je een iPhone hebt. Schakel ze gewoon in de buurt van uw iPhone in en u krijgt een eenvoudige pop-upafbeelding op het scherm om verbinding te maken. Bovendien wordt het automatisch gekoppeld met elk ander Apple-apparaat dat aan hetzelfde iCloud-account is gekoppeld zodra u dat doet.

Android-gebruikers kunnen de koptelefoon ook gebruiken door normaal te koppelen via Bluetooth en de Beats-app uit de Play Store te gebruiken om de firmware up-to-date te houden.

Als hij volledig is opgeladen, kan hij 12 uur meegaan, wat voor de meeste mensen voldoende zou moeten zijn, en met een Fast Fuel-lading van 10 minuten kun je 1,5 uur gebruiken.

In zijn voortdurende focus op hernieuwbare verpakkingen, heeft Beats gezegd dat de Flex wordt geleverd in een pakket dat de minste hoeveelheid plastic bevat van alle retaildozen tot nu toe, en voor 87 procent bestaat uit materialen op vezelbasis. De vezel in de doos is gemaakt van gerecycled hout, terwijl de productlade in de doos is gemaakt van papier dat gemakkelijk kan worden gerecycled.

Zoals we in het begin al zeiden, zijn dit tot nu toe de meest betaalbare nieuwe draadloze koptelefoons van Beats. Beats Flex is vanaf 21 oktober te koop voor slechts $ 49,99 in de VS en £ 49 in het VK.

Ze zullen in eerste instantie verkrijgbaar zijn in Beats Black en Citrus Yellow, en begin volgend jaar komen Smoke Grey en Flame Blue.

Geschreven door Cam Bunton.