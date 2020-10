Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons jaarlijkse verkoop, Prime Day, is van start gegaan in de VS. De verkoop van dit jaar ziet een prijsverlaging voor een van onze favoriete workout-oordopjes, de Powerbeats Pro van Beats, eigendom van Apple .

Amazon Prime-leden kunnen een geweldige set workout-koptelefoons scoren met de Powerbeat Pro draadloze koptelefoon. In onze handen dachten we dat ze beter waren dan AirPods en de voor de hand liggende keuze voor iedereen die op zoek is naar een trainingsoordopje. De Powerbeats Pro zijn zweetbestendig en bieden negen uur batterijduur. Ze draaien op de Apple H1-chip en gebruiken Klasse 1 Bluetooth voor een groter bereik.

Deze deal wordt aangeboden in twee kleuren: zwart en ivoor.

Prime-leden kunnen de Powerbeats voor $ 174,95 krijgen op Amazon US , 30 procent korting op de normale prijs van $ 249,99. Raadpleeg onze uitgebreide gids hier om te zien hoe ze zich verhouden tot andere trainingskoptelefoons die u kunt kopen.

Prime Day is de jaarlijkse verkoop van Amazon, exclusief voor Prime-leden die zich abonneren op Amazon Prime . Dit jaar krijgen Prime-leden in de VS, het VK en verschillende andere landen over de hele wereld van 13 oktober tot 14 oktober toegang tot duizenden kortingen op Amazon. Pocket-lint belicht de beste deals voor Amerikaanse en Britse Prime-leden in de volgende ronden:

We hebben ook een gids op Amazon shopping tips, trucs en hacks hier .

Geschreven door Maggie Tillman.