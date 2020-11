Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Beats populairste hoofdtelefoonreeks - en een van de meest populaire hoofdtelefoonreeksen van elk bedrijf waar dan ook - krijgt 40 procent korting in een vroege Black Friday-deal.

Met name de Solo 3 Wireless, die onlangs is vervangen door de Solo Pro, is nu beschikbaar voor een lage prijs.

Je kunt een paar Solo 3 Wireless kopen voor de superlage prijs van slechts $ 119,95, dat is $ 80 korting op de oorspronkelijke adviesprijs van $ 119,95 .

Voor deze prijs heb je de kleurkeuze uit zwart, zilver, marineblauw, rood en roségoud, maar geel levert slechts een besparing van 25 procent op.

Solo 3 Wireless was een van de eerste Beats-audioproducten met dezelfde W1-chip als de originele AirPods.

De chip helpt bij het optimaliseren van de batterij, zodat u tot 40 uur muziek kunt afspelen en u het gemak krijgt van eenvoudige koppeling met iPhones. En omdat er de W1-processor is, wordt deze automatisch aan de andere apparaten gekoppeld zodra je hem met een van je Apple-apparaten hebt gekoppeld.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina.

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK.

Geschreven door Cam Bunton.