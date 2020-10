Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je op zoek bent naar een nieuwe koptelefoon, zijn er deze Prime Day een aantal geweldige koopjes beschikbaar.

Je kunt de fantastische over-ear-koptelefoon in vijf kleuren krijgen voor £ 169,99 per stuk - Midnight Black, Blue, Matte Black, Red en Shadow Grey maken allemaal deel uit van de deal. Aangezien ze meestal bijna £ 249 kosten, is dat 30 procent korting.

De Beats Studio 3 Wireless-hoofdtelefoon kreeg hier vijf sterren op Pocket-lint en is voorzien van de pure adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie van het Apple-merk.

Ze passen de ruisonderdrukkingssignatuur in realtime aan en hebben een batterijduur tot 22 uur.

De hoofdtelefoon bevat de Apple W1-chip, dus gemakkelijk te koppelen voor iPhone- en iPad-gebruikers, maar werkt ook prima met Android-apparaten via Bluetooth.

De snelle oplaadtechnologie kan de Studio 3s drie uur afspeeltijd geven na slechts één minuut opladen via de micro-USB-poort.

Geschreven door Rik Henderson. Bewerken door Dan Grabham.