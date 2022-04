Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Bang & Olufsen high-end oordopjes zijn aan het veranderen, met de Beoplay EX - dat is "E 10" en niet "E ex" blijkbaar - die een volledig nieuw design brengt om de huidige Beoplay EQ te vervangen.

Het belangrijkste verschil in de Beoplay EX is het gebruik van een kleiner in-ear gedeelte, met de technische componenten in het achterste deel van het ontwerp, waardoor Bang & Olufsen's ontwerpers een 9,2mm driver per oor kunnen leveren - wat groot is in oortelefoon termen - voor een optimale geluidskwaliteit. Qualcomm's Adaptive aptX-functies, voor een Hi-Res Audio-kwaliteit.

Bang & Olufsen vertelt ons dat de feedback van EQ-klanten heeft geleid tot het herontwerpen van zijn vlaggenschip, de true wireless earphones, om het comfort te verhogen - een veelgehoorde klacht over het EQ-model - en om zes maten oordopjes in de doos op te nemen om een optimale pasvorm voor verschillende oorafmetingen en -vormen te garanderen.

De batterij van de oortelefoon gaat in totaal 28 uur mee met het meegeleverde doosje (20 uur met ingeschakelde ruisonderdrukking), dus hoewel dat niet toonaangevend is in zijn klasse, is het een aanvaardbaar bijproduct van dit volledig nieuwe ontwerp dat de fysieke omvang beperkt houdt.

De behuizing is ook kleiner dan bij eerdere versies, waardoor hij gemakkelijker mee te nemen is. Hij kan worden opgeladen via USB-C (kabel meegeleverd) of met een draadloze Qi-pad (hoewel je die apart moet aanschaffen).

Naast Antraciet Zwart en Antraciet Zuurstof - een meer blauw met houtskool afwerking - is er ook een Gold Tone (zoals afgebeeld) optie. Alle toestellen hebben Gorilla Glass aan de buitenkant, glanzend afgewerkt met het B&O-logo erin verwerkt. De robuustheid wordt gegarandeerd door de IP57 stof- en spatwaterbestendigheid.

De Bang & Olufsen Beoplay EX komt in golven uit, afhankelijk van de kleur: antraciet-zuurstof op 5 mei, goudkleurig op 27 mei en zwart-antraciet ergens in juni. De prijs van de oordopjes is £349/€399/$399. Dit is zeker geen budgetprijs, maar als je voor een product dat je waarschijnlijk uren per dag zult gebruiken het beste wilt op het gebied van design, comfort en geluid, dan is dit een prijs waarvan wij vermoeden dat hij de moeite waard is.

Geschreven door William Perceval. Bewerken door Max Freeman-Mills.