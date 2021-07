Bang & Olufsen Beoplay EQ zijn de eerste ANC TWS-oordopjes van het premiummerk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft zijn eerste paar echte draadloze in-ears met ANC aangekondigd.

De B&O Beplay EQ-oortelefoons zetten de traditie van de E8-serie voort, maar voegen adaptieve ruisonderdrukkingstechnologie toe om afleiding uit de omgeving weg te nemen.

Verkrijgbaar vanaf 19 augustus en in zwart-antraciet- of zandkleurthemas, de knoppen hebben zes microfoons - twee voor spraak en nog eens vier voor ruisonderdrukking.

Een speciale DSP-chip analyseert externe geluiden en blokkeert deze automatisch.

Elke knop heeft een elektrodynamische driver van 6,8 mm, met een frequentiebereik van 20 - 20.000 Hz.

Ze maken verbinding via Bluetooth 5.2 met Qualcomm aptX adaptive aan boord. Ze zijn ook gecertificeerd voor Microsoft Switch Pair en Apples Made for iPhone.

IP54 water- en zweetbestendigheid is aan boord, dus ze kunnen in de sportschool worden gedragen. De levensduur van de batterij zou tot 6,5 uur bedragen met ANC actief, terwijl de meegeleverde oplaadcassette nog eens 13,5 uur (20 uur in totaal) toevoegt.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 29 juli 2021

Snel opladen stelt gebruikers in staat om tot twee uur speeltijd te krijgen voor slechts 20 minuten opladen.

"Bij het maken van de Beoplay EQ hebben we ons gecommitteerd om aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen, of ze hun oortelefoons nu gebruiken voor reizen, zaken of plezier. De ergonomische oortelefoons zijn ontworpen voor comfort en bieden een krachtig en authentiek geluid, waardoor ze een must zijn hebben voor design- en muziekliefhebbers", zegt Christoffer Poulsen, SVP Product Management bij Bang & Olufsen.

De Bang & Olufsen Beoplay EQ-oortelefoons kosten £ 359 in het VK, $ 399 in de Verenigde Staten .