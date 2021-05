Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als Bang & Olufsen-producten niet exclusief genoeg waren, heeft het een nieuwe limited edition-collectie uitgebracht in samenwerking met de beroemde leermeester Berluti.

De producten zien er eigenlijk geweldig uit, wat niet altijd het geval is bij collabs in beperkte oplage. De mix van emblematisch Venezia-leer, dat met de hand is gepatineerd, en de legeringconstructie en verfijnde styling van Bang & Olufsen zorgen ervoor dat deze producten echt uit elkaar staan. Aan exclusiviteit zijn echter kosten verbonden, en al deze producten zullen u veel meer kosten dan hun niet-gelimiteerde broers en zussen.

Er zijn er zes in de aanbieding. De Beoplay H95 Berluti Edition-hoofdtelefoon (£ 1.100), Beosound Balance Berluti Edition (£ 3.200) en Beosound A1 2e generatie Berluti Edition Bluetooth-luidspreker (£ 320) zijn nu allemaal verkrijgbaar bij Harrods, Berluti bij Harrods, Berluti Conduit Street en Mr Porter , maar ook online op bang-olufsen.com. Er is ook de Sound Pouch-draagtas (£ 450) die netjes in de koptelefoon of Bluetooth-luidspreker past.

Als je wat meer wilt uitgeven voor iets voor in huis, is er ook de Beovision Harmony Beovision Harmony Berluti Edition 77-inch tv (£ 32.800 of meer dan twee keer de normale kosten) en Beolab 90 Berluti Edition 8.200 watt luidsprekersysteem (£ 97.000 Beide zijn op bestelling gemaakt en u kunt ze bekijken in de winkels van Berluti en Bang & Olufsen.

Geschreven door Claudio Rebuzzi. Bewerken door Rik Henderson.