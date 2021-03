Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen heeft zijn nieuwste premium draadloze hoofdtelefoon aangekondigd, Beoplay HX.

De HX-hoofdtelefoon vervangt de H9 van 2019 en biedt een vergelijkbare ontwerpesthetiek, met zacht leer en geborsteld aluminium. De hoofdband is echter verfijnd voor extra comfort - een zone met reliëf in het midden maakt langdurig dragen mogelijk.

Elke oorschelp bevat een aangepaste driver van 40 mm, terwijl bepaalde specificaties zijn geüpgraded voor gemakkelijke connectiviteit en verbeterde ruisonderdrukking.

Bluetooth 5.1 is nu ingebouwd en ondersteunt Microsoft Swift Pair, Google Fast Pair en Made for iPhone (MFi) -technologieën voor eenvoudige verbinding met een mobiel apparaat of pc. De koptelefoon kan ook op twee apparaten tegelijk worden aangesloten.

Ze zijn ook uitgerust met de nieuwste digitale adaptieve actieve ruisonderdrukking, terwijl vier speciale microfoons gebruikmaken van geavanceerde beamforming-technologie om spraakoproepen duidelijker te maken.

Er wordt beweerd dat de levensduur van de batterij tot 35 uur afspeeltijd biedt tussen oplaadbeurten.

Naast draadloze connectiviteit wordt er ook een 3,5 mm-kabel meegeleverd, zodat u deze desgewenst op apparaten kunt aansluiten.

De Bang & Olufsen Beoplay HX koptelefoon is nu verkrijgbaar in de kleurstelling zwart antraciet. Binnenkort zijn er zand- en houtmodellen verkrijgbaar.

Ze kosten £ 449 in het VK, € 499 in Centraal-Europa en $ 449 in de VS.

