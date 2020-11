Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen en Rapha hebben de handen ineengeslagen om een sporthoofdtelefoon te maken, ideaal voor als je zweterig wordt op de fietstrainer.

B&O en Rapha - een van de grootste namen in fietskleding - logos sieren de oordopjes en het etui. Dit zijn aangepaste versies van de BeoPlay E8 Sport-hoofdtelefoon, ontworpen om mensen aan te spreken die hun leven in het zadel leven.

De toevoeging van de Rapha-branding zal uiteraard aantrekkelijk zijn voor fietsers die die liefde willen uitbreiden naar alledaagse gadgets - want hoewel deze koptelefoon geweldig zal zijn als je op de fietstrainer zit , zullen ze ook geweldig zijn tijdens je woon-werkverkeer of wanneer je naar buiten moet en ook wat hardlooptraining moet doen.

De bodys zijn allemaal zwart, met een geanodiseerde Rapha roze ring en ze hebben IP57 certificering, wat betekent dat ze beschermd zijn tegen zweet of regen. B&O zegt dat je 7 uur oplaadtijd krijgt, terwijl de case drie extra kosten met zich meebrengt.

1/2 B&O

Er is een reeks oordopjes om je te helpen een perfecte pasvorm te krijgen en er is ook een op maat gemaakt hoesje voor deze hoofdtelefoon, wederom met het Rapha-logo naast het B&O-logo.

Dit zijn hoofdtelefoons in beperkte oplage, gemaakt in beperkte oplage en zullen £ 300 / € 350 / $ 350 kosten wanneer ze op 16 november in de algemene verkoop gaan, bij B & O-winkels of rechtstreeks bij rapha.cc .

Hoewel dit een limited edition is, is de prijs gelijk aan de reguliere BeoPlay E8 Sport.

Geschreven door Chris Hall.