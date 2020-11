De Golden Collection van Bang & Olufsen werpt zijn bestaande uitrusting in een nieuw licht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bang & Olufsen is geen onbekende in het uitbrengen van zijn bestaande hardware in nieuwe kleuren die veranderen met de seizoenen. Maar nu viert het bedrijf zijn 95e verjaardag door een reeks gouden gadgets te lanceren, negen in totaal.

De Golden Collection wordt meestal toegepast op enkele van de premiumproducten van Bang & Olufsen, waaronder de onlangs geïntroduceerde Beosound Balance-luidspreker ($ 2.250, £ 1.750) en geweldig klinkende en fantastisch ogende Beoplay A9 ($ 3.000, £ 2.250) naast versies van de Beolab 50 en 90 actieve luidsprekers. Er is ook een versie van de Beovision Harmony TV ($ 19.400, £ 12.900).

Maar de Golden Collection bevat ook enkele meer toegankelijke producten, waaronder een versie van de nieuwe en vlaggenschip Beoplay H95-hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, nu met zandkleurig leer en goudkleurig aluminium.

Bij de lancering in augustus zei B&O dat de ethos H95 de "beste draadloze hoofdtelefoons ooit heeft ontworpen". De actieve ruisonderdrukking (ANC) is adaptief, terwijl de hoofdtelefoon ook maar liefst 38 uur afspeeltijd belooft, zelfs als ANC is ingeschakeld.

De nieuwste versie (3e generatie) van de echte draadloze E8-oortelefoons zijn ook inbegrepen met gouden details, net als de Beosound A1 Bluetooth-luidspreker (2e generatie), ook met een parelmoer-gestraalde gouden aluminium grille.

De Golden Collection is officieel verkrijgbaar op 17 november, de officiële verjaardag van B&O.

Geschreven door Dan Grabham.