Audio-Technica onthult 's werelds eerste headsets speciaal ontworpen voor live streamers

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2023 heeft Audio-Technica twee nieuwe headsets onthuld - de ATH-M50xSTS en ATH-M50xSTS-USB die beide speciaal zijn ontworpen voor live streamers.

In een wereld waar het aantal mensen die content willen creëren en live streamen voortdurend toeneemt, is er duidelijk behoefte aan meer streaming apparatuur. Deze headsets zijn ontworpen om alles te bieden wat streamers nodig hebben in één handig pakket.

Deze toevoegingen aan de Audio-Technica line-up zijn ontworpen met dezelfde hoge kwaliteit 45mm large-aperture drivers die je zou vinden op de Audio-Technica ATH-M50x hoofdtelefoon.

Het bedrijf zegt dat deze de keuze zijn van top ingenieurs en audio professionals omdat ze uitzonderlijke audio helderheid leveren samen met een diepe en bevredigende bas respons. Dat alleen al zou hen een goede keuze moeten maken voor elke gamer, maar het is de microfoonopstelling die hen onderscheidt van streamers.

Beide headsets zijn uitgerust met een cardioïde condensatormicrofoon die is overgenomen van de 20-serie microfoons van het bedrijf. Met andere woorden, je krijgt een microfoon die vergelijkbaar is met een standalone premium microfoon.

Audio-Technica zegt dat dit resulteert in een bevredigende stemopname van studiokwaliteit zonder vervelende achtergrondgeluiden. Het flexibele boom arm ontwerp maakt het ook mogelijk om hem gemakkelijk in de perfecte positie te zetten of hem uit de weg te klappen om hem te dempen.

Interessant is dat de ATH-M50xSTS is uitgerust met zowel een 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting als een XLR microfoonaansluiting, zodat u hem kunt gebruiken met een audio-interface of mixer (zoals de Rodecaster Pro 2), wat een ideale keuze is voor streamers die meerdere audiobronnen willen mixen.

Terwijl de ATH-M50xSTS-USB de optie van hoge-resolutie audio biedt met een hoogwaardige A/D-converter die tot 24-bit/96 kHz sampling rate biedt. Ook deze is plug-and-play en werkt met zowel PC als Mac.

Ook deze headsets worden standaard geleverd met een keuze aan oorkappen. Je kunt de M50x oorkussens gebruiken voor verbeterde geluidsisolatie of de oorkussens die een mix zijn van gaas en kunstleer voor comfort en ademend vermogen.

Beide worden vandaag gelanceerd, maar zijn in februari verkrijgbaar bij Audio-Technica. De ATH-M50xSTS kost £169 of €199 en de ATH-M50xSTS-USB kost £199 of €229.

Geschreven door Adrian Willings.