Audio-Technica's ATH-TWX9 oordopjes reinigen zichzelf met behulp van UV-licht

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je oordopjes schoonmaken is geen pretje, dus Audio-Technica's ATH-TWX9 doet het voor je, hoewel je nog steeds zelf de smurrie eraf moet vegen.

De nieuwste oordopjes van het Japanse Audio-Technica, de ATH-TWX9 gebruiken UV-licht om zichzelf te reinigen wanneer ze in hun oplaaddoosje worden geplaatst. Ze gebruiken speciale spiegels om dat licht rond te kaatsen, zodat alles mooi vrij is van micro-organismes en wat al niet, hoewel ze niets groters aanpakken. Dat betekent dat je helaas nog steeds je eigen oorpluizen van ze moet schoonmaken. Maar je weet tenminste dat er geen kleine kruipertjes op zitten.

Het reinigingsproces duurt slechts de eerste 70 seconden nadat ze in het oplaaddoosje zijn geplaatst, dus Audio-Technica zegt dat u nog steeds tot 18,5 uur kunt verwachten op een enkele lading. De oordopjes zelf zijn goed voor ongeveer zes uur voordat ze terug moeten naar hun oplaaddoosje.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De ATH-TWX9 beschikt over Bluetooth 5.2 voor een solide verbinding, nosie-cancelling technologie en een IPX4 waterdichtheid. Geluid wordt afgehandeld via 5.8mm drivers, waarbij Audio-Technica een meeslepend geluidsbeeld belooft - we houden ons oordeel echter nog even voor ons.

Beste draadloze hoofdtelefoon 2022: Top Bluetooth-opties van Sony, Bowers en Wilkins, Bose en meer Door Conor Allison · 23 juni 2022 Of u nu op zoek bent naar on-ear of over-ear, voorkeursfuncties of uw portemonnee, we hebben ze allemaal geprobeerd.

Dit alles is helaas niet goedkoop. De ATH-TWX9 kost £279,99 / €319 / $324 en u kunt uw eigen paar nu direct bij het merk bestellen, hoewel ze mogelijk goedkoper verkrijgbaar zijn bij Amazon US en Amazon UK als u het niet erg vindt om te wachten.

Geschreven door Oliver Haslam.