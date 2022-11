Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een nieuwe hoofdtelefoon aangekondigd die voor het eerst van hout is gemaakt. En dat is niet eens het meest interessante deel.

Je zou denken dat als Audio-Technica een houten hoofdtelefoon zou aankondigen, dat dat waarschijnlijk het begin en het einde van het verhaal zou zijn. Maar met de ATH-WB2022 is dat nog maar het begin. Zeker, deze dingen zijn inderdaad gemaakt van hout, waardoor het de eerste draadloze hoofdtelefoon van dat type is die de beroemde Audio-Technica naam draagt. Maar wat echt tot de verbeelding spreekt is de "echt onafhankelijke links-rechts balans".

Wat is dat, vraagt u? In zijn eenvoudigste vorm betekent het dat deze draadloze hoofdtelefoon de linker- en rechterkanalen van uw audio volledig gescheiden houdt. U zou kunnen denken dat alle stereogeluid dat doet, maar blijkbaar niet. Audiofielen zullen u vertellen dat zaken als overspraak voorkomen, waardoor het geluid als het ware wordt vertroebeld. Wil je het beste geluid, dan heb je balans nodig.

Die balans is vrij standaard bij bedrade hoofdtelefoons, maar niet in de wereld van draadloze hoofdtelefoons. Dus als Audio-Technica begint over aparte batterijen voor het linker en rechter kanaal, dan weet je dat je goed zit.

Naast het geluid en het hout, heeft Audio-Technica de oorkussens in Alcantara gewikkeld, zoals uw favoriete raceauto, en ons is verteld dat we een batterijlevensduur van ongeveer 20 uur kunnen verwachten na het opladen. Dat zullen we zelf moeten testen als deze dingen te koop zijn, wat naar verluidt begin volgend jaar zal gebeuren.

En dan is er nog de prijs. Audio-Technica zegt dat de ATH-WB2022 £2599,99 / €3000 / $2700 gaat kosten, wat veel is. Maar als u van gebalanceerde audio houdt en die kabel wilt weggooien, zou dit ding wel eens elke cent waard kunnen zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.