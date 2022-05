Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een hoofdtelefoon geïntroduceerd die vergelijkbare geluidseigenschappen biedt als zijn bedrade studiomonitor-equivalentenl, maar dan met draadloze Bluetooth-connectiviteit.

De Audio-Technica ATH-M20xBT closed back over-ears zijn voorzien van Bluetooth 5.0 en een lage latency modus, waardoor ze geschikt zijn voor zowel mobiel gamen als het afspelen van muziek.

Een andere belangrijke eigenschap is een batterijlevensduur tot 60 uur tussen oplaadbeurten, met snellaadmogelijkheden via USB-C voor 3 uur gebruik na slechts 10 minuten oplaadtijd.

In elke oorschelp bevindt zich een driver van 40 mm, met een gevoeligheid van 100 dB/mW en een frequentierespons van 5 tot 32.000 Hz. Elke driver bestaat uit zeldzame aardmagneten en met koper beklede spreekspoelen van aluminiumdraad.

Het merk beweert dat dit helderheid biedt voor hoge en middenfrequenties, met een diepe basrespons aan de lage kant.

Een omnidirectionele microfoon is ingebouwd in de headset voor telefoongesprekken.

Multipoint pairing is beschikbaar voor verbinding met twee Bluetooth-apparaten tegelijk, terwijl een 1,2 meter lange 3,5 mm kabel wordt meegeleverd voor het geval u de headset toch bedraad wilt gebruiken.

Het is PC Gaming Week in samenwerking met Nvidia GeForce RTX Door Rik Henderson · 19 mei 2022

De Audio-Technica ATH-M20xBT draadloze hoofdtelefoon is vanaf 19 mei alleen in het zwart verkrijgbaar. Hij kost £79,99 in het Verenigd Koninkrijk, €89 in Europa en $79 in de Verenigde Staten.

Geschreven door Rik Henderson.