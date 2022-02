Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft twee nieuwe bedrade gaming-headsets voor zijn assortiment gelanceerd, waardoor gamers de kans krijgen om een open-back of closed-back-ervaring te hebben, afhankelijk van wat ze kiezen.

De ATH-GDL3 en ATH-GL3 zijn de twee modellen, beide verkrijgbaar in zwart en wit naar uw smaak, en het grootste verschil tussen hen is dat ze van karakter veranderen afhankelijk van hoe ze zijn gebouwd.

Zoals audiofielen al hebben geraden, zal de ATH-GDL3 met open achterkant een breder geluidsbeeld bieden dat iets nauwkeuriger is en het gemakkelijker maakt om exacte geluiden te horen - het zal echter ook meer geluid lekken naar de mensen om je heen, en won isoleer je niet zo veel terwijl je speelt.

Dat betekent dat het misschien niet ideaal is voor degenen die soms moeten gamen in een minder dan stille omgeving. Het kost £ 119,99 / € 139 / $ 129 en staat bovenaan dit stuk afgebeeld.

De ATH-GL3 is daarentegen gesloten en eigenlijk betaalbaarder, met een kloksnelheid van £ 99,99 / € 119 / $ 99. Het zal je meer isoleren in de ervaring, zoals de meeste traditionele gaming-headsets de neiging hebben, maar je krijgt als resultaat een smaller podium.

Beide headsets bevatten drivers van 45 mm die waarschijnlijk net zo indrukwekkend zijn als de meeste producten van Audio-Technica, en qua gewicht binnen 10 gram van elkaar liggen; in termen van compatibiliteit zouden ze moeten werken met alles waar je een 3,5 mm-kabel op kunt aansluiten, wat betekent dat alle consoles op tafel staan, evenals pc-gaming.

De headsets duiken op in een paar andere gebieden, maar zouden vanaf vandaag beide beschikbaar moeten zijn om te kopen in de VS en het VK.

