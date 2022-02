Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een paar echte draadloze actieve ruisonderdrukkende oortelefoons aangekondigd die tot 20 uur continu afspelen bieden op een enkele lading. En er zit tot 30 uur extra oplaadtijd in de case.

Het bedrijf beweert ook dat zijn Audio-Technica ATH-CKS50TW-paar tot de meest lichtgewicht en comfortabele behoort, maar toch past in een 9 mm HD-driver met grote diameter in elk oor om ervoor te zorgen dat er een "diepe, krachtige bas" is.

Wat andere specificaties en functies betreft, worden de oortelefoons geleverd met Bluetooh 5.2-connectiviteit met Qualcomm aptX Adaptive Audio-ondersteuning, Truewireless Mirroring-technologie voor onafhankelijke verzending naar elke knop tegelijkertijd voor lagere vertraging, en zijn Google Fast Pair-enabled voor eenvoudige verbinding met een Android-apparaat .

De oordopjes zijn IPX4-gecertificeerd voor water- en zweetbestendigheid, kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt, zodat je nog steeds naar muziek kunt luisteren of bellen terwijl je er maar één draagt, en ze kunnen worden gecombineerd met talloze apparaten.

Naast de gecombineerde batterijduur van 50 uur, is snelladen beschikbaar met 10 minuten opladen, wat tot 90 minuten afspeeltijd oplevert. Het is ook belangrijk op te merken dat, met actieve ruisonderdrukking ingeschakeld, de levensduur van de batterij korter kan zijn. De knoppen zelf gaan bijvoorbeeld tot 15 uur mee met ANC aan.

De Audio Technica ATH-CKS50TW echte draadloze ANC-oortelefoons zijn nu verkrijgbaar voor £ 149,99 in het VK, € 169 in Centraal-Europa en $ 218 in de VS.

Geschreven door Rik Henderson.