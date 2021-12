Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een stijlvol paar draadloze oordopjes gelanceerd. Hoewel ze enkele premiumfuncties missen, kosten ze wel ruim onder de $ 100.

Deze "echte draadloze oortelefoons", de ATH-SQ1TW genoemd, hebben 5,8 mm-stuurprogrammas en een modus met lage latentie, wat volgens Audio-Technica betekent dat uw muziek, games en videos altijd synchroon lopen en in uw oren worden afgeleverd met helder, krachtig geluid.

U kunt indien nodig ook uw eigen stem en omgevingsgeluiden horen met de doorhoorfunctie van het bedrijf. Dat gezegd hebbende, lijken de nieuwe oordopjes van het Japanse bedrijf geen actieve ruisonderdrukking te hebben.

Toch zijn ze betaalbaar, en Audio-Technica belooft dat ze solide geluid bieden. De ATH-SQ1TW zou ook 6,5 uur afspeeltijd bieden, met nog eens 13 uur uit de meegeleverde oplaadcassette, voor een totaal van 19,5 uur. Dat maakt ze perfect geschikt voor dagelijks gebruik.

Beste koptelefoondeals voor Amazon Prime Day 2021: Bose, B&O, Beats en meer Door Cam Bunton · 1 December 2021

Ze hebben een vierkant IPX4-equivalent spatwaterdicht ontwerp, dat verkrijgbaar is in zes afwerkingen: Blueberry, Caramel, Popsicle, Cupcake, Black en White. De kleuren Blueberry, Caramel en Cupcake zijn bij de lancering exclusief op de website van Audio-Technica te zien. De andere zullen elders te koop zijn.

Als dit je interesseert, is de ATH-SQ1TW nu beschikbaar in de VS en het VK. Ze kosten $ 79 / £ 79,99 / € 89.

squirrel_widget_6319055

Voor een blik op de beste draadloze oordopjes en hoofdtelefoons die beschikbaar zijn, zie de handleidingen van Pocket-lint hieronder: