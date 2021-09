Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bij Audio-Technica kan het momenteel allemaal. Slechts een week na de onthulling van de nieuwe ATH-M50xBT2 draadloze hoofdtelefoon , heeft het Japanse bedrijf een limited edition Lantern Glow-model van de oudere ATH-M50x onthuld .

De kleur van deze over-ear cans werd de ATH-M50xMO genoemd en werd gekozen door AT-fans van over de hele wereld - ongeveer 40 procent van de 13.000 kiezers koos voor de goud/oranje Lantern Glow-afwerking.

De M50-hoofdtelefoon werd oorspronkelijk gelanceerd in 2007. Daarom is de specificatie van de M50xMO meer verfijnd dan veel meer up-to-date over-ear-aanbiedingen - inderdaad, er is hier geen draadloze connectiviteit, het draait allemaal om de bekabelde verbinding (er zijn drie kabels meegeleverd) en studio-aanduiding.

Specifiek, deze AT-cans bestaan uit twee drivers van 45 mm, gemonteerd op 90 graden draaibare oorschelpen, die ook kunnen worden ingeklapt voor gemakkelijk transport. Ondanks de grotendeels plakkerige afwerking, wordt het comfort verzekerd door wat Audio-Technica "professioneel materiaal voor oorkussens en hoofdbanden" noemt - en gezien hoe goed de eerdere M50x standhield in onze ervaring, twijfelen we daar helemaal niet aan.

De ATH-M50xMO is nu verkrijgbaar voor £ 149,99/€ 169. Als je echter liever op de nieuwere hoofdtelefoon wacht, komt er later in 2021 ook een speciale editie van de ATH-M50xBT2MO (prijs nog nader bekend).