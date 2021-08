Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Audio-Technica heeft een nieuwe draadloze hoofdtelefoon geïntroduceerd in de VS, het VK en Europa. De ATH-M50xBT2 genoemd, ze zijn een nieuwe versie van de ATH-M50 over-ear studiohoofdtelefoons.

De originele ATH-M50, voor het eerst gelanceerd in 2007, is een van Audio-Technicas meest populaire, iconische hoofdtelefoons. De volgende in de veelgeprezen M-serie was de M50x in 2014. In onze recensie van die koptelefoon zeiden we dat ze een voorbeeldige over-ear audio hadden met een luid, duidelijk en natuurlijk geluid over de volledige frequentie.

Nu zijn de blikken uit de M-serie van de nieuwste generatie de ATH-M50xBT2. Ze bieden een batterijduur van 50 uur en de mogelijkheid om te worden aangevuld met 3 uur dankzij een snelle oplaadtijd van 10 minuten. Een andere belangrijke functie is de ingebouwde ondersteuning voor Alexa. Ze brengen ook dubbele microfoons met beamforming-technologie. Audio-Technica zei dat de audio ook is geüpgraded met AK4331 geavanceerde audio-DAC en speciale interne hoofdtelefoonversterker, wat resulteert in "helder, hifi-geluid".

Als dit je interesseert, is de ATH-M50xBT2 vanaf 18 augustus 2021 verkrijgbaar op de website van Audio Technica . Ze kosten £ 179,99 in het VK en $ 199 in de VS.

